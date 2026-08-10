Avertisment pentru șoferi: Motorina nu dă semne de ieftinire în perioada următoare

Piața carburanților din România rămâne sub presiune, iar șoferii care se așteaptă la o ieftinire consistentă a motorinei vor avea de așteptat. Potrivit analizelor din industrie, prețurile la pompă vor continua să oscileze pe termen scurt într-un interval cuprins între 10,50 și 10,70 lei pe litru, tendința generală fiind mai degrabă de creștere decât de scădere.
Cât costă motorina la stațiile din România: Diferențe de preț și calcul pe plin
În ciuda unei ieftiniri punctuale de 9 bani înregistrate la sfârșitul săptămânii, când prețul mediu a ajuns la 10,52 lei/litru, tarifele la principalele lanțuri de benzinării rămân ridicate:
Petrom și Socar: 10,47 lei/litru
Rompetrol, Mol și OMV: 10,53 lei/litru
Lukoil: 10,63 lei/litru
Diferența de 16 bani pe litru între cele mai ieftine și cele mai scumpe stații se simte direct în buzunarul conducătorilor auto. Pentru alimentarea unui rezervor mediu de 50 de litri:
La cel mai mic preț (10,47 lei/litru), un plin costă 523,50 lei.
La cel mai mare preț (10,63 lei/litru), plinul ajunge la 531,50 lei.
La pretul mediu actual (10,52 lei/litru), costul total este de 526 de lei.
Dacă motorina va atinge pragul superior estimat de 10,70 lei/litru, alimentarea a 50 de litri va urca la 535 de lei, adică un plus de 9 lei față de media actuală.
Ce factori blochează scăderea prețului la pompă
Mecanismul de formare a prețului la motorină este influențat de un ansamblu de factori economici și fiscali. Cotația internațională a țițeiului Brent nu se transpune automat sau instantaneu la benzinărie.
Analizele Consiliului Concurenței arată că, în cazul motorinei, ajustările de preț în urma ieftinirilor de pe piețele internaționale se produc mai lent și mai moderat comparativ cu cele ale benzinei. Această latență este cauzată de volatilitatea ridicată a pieței europene a produselor rafinate și de dependența structurală de importuri.
Evoluția tarifelor din perioada următoare depinde direct de trei elemente-cheie:
Cotația petrolului pe piețele externe
Fluctuațiile cursului de schimb leu/euro
Marjele de rafinare aplicate de procesatori
Modificările fiscale și mecanismul accizei dinamice
Pe lângă factorii de piață, componenta fiscală joacă un rol decisiv în stabilirea prețului final achitat de consumatori.
Revenirea accizei la nivelul standard: După expirarea reducerii temporare aplicate în trimestrul al doilea, revenirea accizei a adăugat de la 1 iulie aproximativ 36 de bani pe litru (TVA inclus) la prețul de la pompă.
Mecanismul de acciză dinamică: Legea privind starea de criză pe piața carburanților permite ajustarea flexibilă a accizei cu un procent cuprins între 5% și 25%. Evaluările sunt realizate o dată la două săptămâni, în funcție de volatilitatea cotațiilor internaționale.
Prognoza experților: În ce condiții s-ar putea ieftini motorina
Perspectivele pe termen scurt indică o perioadă de stabilizare în jurul valorilor actuale, fără reduceri substanțiale de preț.
O scădere vizibilă a cotațiilor la pompă ar fi posibilă doar în cazul îndeplinirii simultan a două condiții esențiale: scăderea accentuată a prețului petrolului la nivel global și relaxarea presiunilor de aprovizionare de pe piața europeană a produselor rafinate. Până la apariția acestor factori, balanța riscurilor rămâne înclinată spre menținerea unui nivel ridicat al prețurilor.
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