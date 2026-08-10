Petrolul se scumpește pe fondul incertitudinilor privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Publicat 10 aug. 2026, 08:22 Sursă realitatea.net

Cotațiile petrolului au crescut luni dimineață, în contextul incertitudinilor privind redeschiderea rapidă a Strâmtorii Ormuz. Iranul a anunțat că un acord cu Omanul pentru reluarea tranzitului se află în fazele finale, însă Teheranul susține că redeschiderea rutei depinde și de îndeplinirea unor condiții de către Statele Unite.

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