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Guvernul pregăteşte noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine

Măsuri de sprijin pentru fermieri

Măsuri de sprijin pentru fermieri

Scris deStoica Marian
Publicat3 aug. 2026, 09:36
Sursărealitatea.net

Decizia vine după ce Parlamentul a aprobat deja scheme de ajutor financiar

Guvernul pregăteşte săptămâna aceasta noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine, a anunţat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Decizia vine după ce Parlamentul a aprobat deja scheme de ajutor financiar destinate crescătorilor de suine şi bovine, în contextul efectelor generate de criza din Orientul Mijlociu.

Ministrul a subliniat că sunt necesare soluţii urgente şi pentru diminuarea impactului preţului la motorină asupra agricultorilor.

Tánczos Barna: Venim cu un set de măsuri de sprijin pentru oierii din această țară și vom avea întâlniri pe plan internațional pentru a înlesni exportul, pentru a înlesni vânzările de carcase sau de animale vii în viitorul apropiat. În același timp, avem nevoie de soluții noi pentru a reduce presiunea prețului la motorină asupra agriculturii. Agricultura din România nu poate rezista la aceste prețuri de motorină. Nu poate fi sustenabilă, nu poate fi profitabilă agricultura în nicio țară din Europa la un preț de peste 2 euro la pompă.

Săptămâna trecută crescători de oi şi de capre din toată ţara au protestat în Capitală, nemulţumiţi de blocarea exporturilor de animale până la finalul anului.

Măsura a fost luată de Comisia Europeană din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare descoperit în judeţul Mureş.

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