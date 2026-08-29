Avertismentul dur al economistului Radu Georgescu: „Norocul chior s-a terminat. Urmează o toamnă fierbinte”

Publicat 29 aug. 2026, 17:01 Sursă Realitatea.Net

Economistul Radu Georgescu avertizează, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că România se confruntă cu o degradare accelerată a indicatorilor macroeconomici, iar toamna acestui an va aduce o presiune financiară fără precedent. Potrivit analizei sale, factorii externi și interni care au permis amânarea ajustărilor bugetare în ultimii șase ani nu mai pot proteja economia națională.

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