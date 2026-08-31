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Economie· 1 min citire
Biciclete și trotinete în valoare de mii de euro au fost confiscate de polițiștii de frontieră
FOTO: Poliția de Frontieră
Bunuri estimate la 45.000 de lei, găsite în două microbuze pe autostrada A1. Cercetări pentru tăinuire
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