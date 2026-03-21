Bugetul riscă să pice la CCR: parlamentarii au tăiat din banii magistraților

Bugetul a fost adoptat de Parlament, dar sunt în continuare tensiuni puternice, pentru că bugetul lui Ilie Bolojan riscă să pice la Curtea Constituțională după ce Guvernul a tăiat din banii câștigați de magistrați și procurori ca să dea la primari. În plus, scandalul din ultimele zile riscă să rupă coaliția. Social-democratii nu renunță la ideea schimbării lui Ilie Bolojan și il acuză că intârzie să ia măsuri concrete pentru a stopa efectele cresterii preturilor la carburanți, așa cum au făcut guvernele din celelalte țări.

În ultimele zile au fost foarte multe întrebări legate de aceste măsuri: de ce întârzie aceste măsuri? Social-democrații dau vina direct pe premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză că el este cel care tergiversează adoptarea acestor măsuri.

Social-democrații susțin într-un comunicat pe care l-au transmis presei că deja miniștrii atât de la Energie, cât și de la Agricultură, miniștrii PSD, au formulat răspunsuri clare pentru aceste probleme și au venit cu niște propuneri în fața premierului Ilie Bolojan, însă, nu s-a luat până în acest moment o decizie, pentru că ea este tergiversată chiar de către premier, răspund social-democrații: „PSD-ii solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să analizeze și să ia urgent o decizie în privința propunerilor miniștrilor PSD de la Energie și Agricultură, pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la combustibil, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu”.

De asemenea, spun social-democrații, că peste tot în lume guvernele au luat deja măsuri similare pentru a-și proteja populația, de creșterea prețurilor la carburanți.

În schimb, în țara noastră, o decizie se lasă încă așteptată și sunt surse care spun că un motiv pentru tergiversarea acestei decizii ar fi faptul că în timpul în care cetățenii plătesc în continuare prețurile mari de la pompă, statul încasează mai mulți bani din acele taxe, din TVA, din accize.