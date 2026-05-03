Nota de plată a austerității lui Bolojan. Tăierile din ultimele 10 luni care au distrus economia țării

Promisiunile de ordine și disciplină bugetară ale lui Ilie Bolojan par să fi lovit un zid: cel al realității economice. Deși discursul oficial ne-a asigurat că nu vor exista taxe noi, ultimele măsuri luate sub mandatul lui Ilie Bolojan arată o realitate dură: românul de rând plătește mai mult la raft, iar pensionarii se trezesc cu venituri ciuntite, conform Realitatea PLUS.

Cea mai vizibilă schimbare este creșterea TVA-ului.

Pe înțelesul tuturor, TVA este taxa pe care statul o adaugă la aproape orice cumpărăm. Creșterea de la 19% la 21% înseamnă că orice obiect, de la haine la electrocasnice, devine automat mai scump.

Cum a distrus Ilie Bolojan economia României

Chiar și taxa redusă a urcat de la 9% la 11%. Deși 2 procente par puțin la prima vedere, ele se adună la fiecare drum la piață sau la plata facturilor, afectând cel mai mult familiile cu venituri mici. O altă măsură controversată este introducerea plății pentru sănătate (CASS de 10%) pentru pensiile care trec de 3.000 de lei.

În condițiile în care prețurile la medicamente și alimente au explodat, pragul de 3.000 de lei este, pentru majoritatea românilor, unul de supraviețuire, nu de lux. Taxarea acestor bani înseamnă că statul ia înapoi o parte din munca de o viață a pensionarilor, exact într-un moment de criză.