Carburanții intră din nou pe trend ascendent: urmează scumpiri rapide și posibile probleme de aprovizionare

Prețurile la carburanți ar putea crește în zilele următoare, iar unele benzinării riscă să rămână temporar fără stocuri, pe fondul tensiunilor internaționale din piața petrolului și al cererii ridicate din perioada minivacanței de 1 Mai.

Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, motorina ar putea ajunge la 9,4 – 9,6 lei/litru în perioada imediat următoare.

„Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă.

Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români.

Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile, 106 până la 116 dolari, spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, susţine specialistul.

Creșterile sunt alimentate de mai mulți factori:

instabilitatea geopolitică și tensiunile din Orientul Mijlociu

diferențele mari de preț între rețelele de distribuție

alimentările preventive ale șoferilor

Specialiștii avertizează că, pe termen scurt, piața va rămâne volatilă, iar evoluția prețurilor va depinde în mare măsură de cotațiile petrolului și de situația din zonele de conflict.