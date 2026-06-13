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Actualitate· 1 min citire
Pericol pe șosea. Stâlp căzut printre mașini
Stâlpi căzuți pe carosabil
Publicat13 iun. 2026, 14:31
Sursărealitatea.net
Pericol pe o șosea din România. Doi stâlpi au căzut pe carosabil, printre mașinile aflate în trafic, în decurs de două zile.
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