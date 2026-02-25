Consumul, 60% din PIB, în scădere accentuată: risc uriaș de recesiune

Sursă: realitatea.net

După jumătate de an de la primele măsuri fiscale, asistăm la cea mai mare criză a consumului din ultimul deceniu, consum care reprezintă 60% din PIB. Semn că puterea de cumpărare a românilor este tot mai slabă, iar asta ne poate duce într-o prăpastie și mai adâncă: adevărata recesiune.

Scăderea consumului lovește direct economia și veniturile bugetare, afectează firmele și îi lasă pe mulți fără locuri de muncă.

Măsurile de austeritate au adus scăderi vizibile în fiecare lună. Octombrie și noiembrie au înregistrat vânzări cu 4% mai mici față de acum un an, totul din cauza taxelor, a costurilor noi, a accizelor, dar și din cauza creșterii TVA.

Oamenii cu care reporterii Realitatea PLUS au stat de vorbă spun că:

„Simt că am mai puțini bani, cheltui mai mult pe mâncare. Sunt mai cumpătat.”

„Nu poți să-ți faci niciun plan pe termen mediu și lung. Abia putem să cumpărăm mâncare, medicamente, strictul necesar”.

Românii nu se mai întind mai mult decât le e plapuma, nici măcar când e vorba de mâncare. În plus, sunt mii și mii de afaceri pe minus și există riscul pierderii a mii de locuri de muncă.

Vor fi concedieri pe bandă rulantă, spun analiștii. Toate astea înseamnă inclusiv venituri mai mici la bugetul de stat, iar până la recesiunea adevărată de care vorbește guvernatorul BNR mai este doar un pas, dacă măsurile de relansare economică anunțate de Guvern vor rămâne doar pe hârtie.

Scăderea consumului cutremură economia, care în România reprezintă mai bine de jumătate din Produsul Intern Brut (PIB).