Taxele majorate se văd în prețuri: România rămâne lider la scumpiri în Europa

Sursă: realitatea.net

România va rămâne pentru cel puțin jumătate de an campioana scumpirilor în Europa, iar puterea de cumpărare va continua să scadă crunt. Anunțul vine de la Banca Națională în condițiile în care, spun analiștii, viața s-a scumpit cu 60% în ultimii ani.

Taxele adoptate anul trecut s-au transferat în costurile finale. Experții de la BNR susțin că inflația va crește și în primele luni din an. În tot acest timp, datele arată că există un dezechilibru uriaș între venituri și cheltuieli.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în continuare, România se confruntă cu o inflație destul de mare, de 9,6%, iar în următoarele luni indicatorul va rămâne ridicat. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu spune că cel puțin patru sau cinci luni vom rămâne în continuare țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.

S-a ajuns aici, în primul rând, din cauza taxelor adoptate anul trecut. Majorarea TVA, eliminarea plafonării la energie, dar și majorarea accizelor s-au transferat în costul inflației și iată că în continuare plătim foarte mult pentru alimentele de bază, pentru facturi, dar și pentru medicamente, pentru că taxa pe valoarea adăugată a fost majorată și pentru medicamente și pentru alimente.

Datele ne mai arată că veniturile au rămas în continuare sub valoarea coșului de consum. Dacă ne raportăm la venitul minim pe economie, spre exemplu, este de 2.574 de lei în aceste momente. Din iulie, ar putea ajunge la 2.699 de lei net, în timp ce o singură persoană are nevoie lunar de peste 4.300 de lei pentru cheltuieli de consum, iar o familie cu doi copii are nevoie în fiecare lună de peste 11.000 de lei.