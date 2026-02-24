Cristi Chivu, susținut de Ronaldo la meciul decisiv din Champions League

Formația Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, se pregătește pentru un meci crucial pe stadionul Giuseppe Meazza, în returul din UEFA Champions League împotriva celor de la Bodo/Glimt.

După înfrângerea cu 1-3 din manșa tur, disputată în Norvegia, nerazzurri sunt obligați să câștige la cel puțin trei goluri diferență pentru a se califica mai departe în competiție.

În campionat, Inter traversează o perioadă excelentă, având un avans de zece puncte față de rivala AC Milan, însă parcursul european rămâne sub semnul incertitudinii.

Pentru duelul decisiv, echipa lui Chivu va beneficia de un sprijin special: legenda clubului Ronaldo Nazario va fi prezentă în tribune pentru a-i susține pe nerazzurri.

Prezența fostului mare atacant brazilian reprezintă un plus important pentru moralul echipei. Inter are nevoie de toată susținerea posibilă pentru a reuși remontada și pentru a evita o eliminare prematură din competiție.

Calificarea în optimile de finală ar aduce clubului aproximativ 18 milioane de euro, o sumă importantă pentru bugetul echipei. Sezonul trecut, sub conducerea lui Simone Inzaghi, Inter a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de Paris Saint-Germain.

La partida de pe Giuseppe Meazza sunt așteptați aproximativ 75.000 de suporteri. Printre aceștia se vor afla și fostele glorii ale clubului, Ronaldo Nazario și Christian Vieri, care ar urma să fie onorați înainte de fluierul de start.