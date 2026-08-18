Economie· 1 min citire

Dragoș Pîslaru, despre noua Lege a salarizării: E de nerefuzat

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat18 aug. 2026, 08:30
Actualizat18 aug. 2026, 08:33
SursăRealitatea PLUS

Tupeul lui Dragoș Pîslaru atinge cote alarmante! Ministrul interimar susține că noua variantă pe care o va prezenta partidelor pentru deblocarea situației din Educație și Sănătate este una de nerefuzat. În timp ce sindicatele pregătesc greva, se pare că Pîslaru aplaudă aceeași problemă care a scos angajații în stradă.

"Eu acum vă spun cu tot simțul posibil de răspundere că acum varianta pe care le-o voi prezenta partidelor este de nerefuzat, din punctul meu de vedere, de către sectoarele de educație și sănătate. Din partidele politice care au spus inițial că fac un acord pentru a promova Legea salarizării, unul dintre partide, PSD, a spus că nu va putea susține în Parlament această lege dacă sindicatele din Sănătate și din Învățământ nu vor susține această lege. Și de aici a plecat o întreagă campanie de dezinformare cu privire la faptul că ar fi scăzute salarii", a transmis Dragoș Pîslaru.

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