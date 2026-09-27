Economie· 1 min citire

Centura Comarnic, gata de inaugurare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 sept. 2026, 08:02
Actualizat27 sept. 2026, 08:59

Noua șosea ocolitoare va fi deschisă circulației în doar câteva zile, oferind o alternativă vitală pentru șoferi

Lucrările la varianta ocolitoare a orașului Comarnic au ajuns la final, reprezentând o veste extrem de așteptată pentru toți participanții la trafic care se confruntă constant cu aglomerația de pe Drumul Național 1.

Potrivit autorităților, noua arteră de circulație va fi redată traficului rutier în doar câteva zile, după ce vor fi puse la punct ultimele detalii.

O alternativă mult așteptată pentru Valea Prahovei

Proiectul centurii ocolitoare a orașului Comarnic este considerat un pas esențial de infrastructură din județul Prahova. Acesta are ca scop fluidizarea traficului pe una dintre cele mai aglomerate rute din țară, mai ales în perioadele de vacanță și în weekenduri. Șoseaua va prelua o mare parte din traficul de tranzit, reducând astfel timpul de așteptare pentru șoferi și diminuând nivelul de poluare și zgomot din centrul localității.

Deschiderea acestui tronson este o decizie care va aduce un impact pozitiv imediat asupra mobilității pe Valea Prahovei, urmând ca în viitor să se integreze cu alte proiecte majore de infrastructură din regiune. De asemenea, noul drum este de așteptat să stimuleze dezvoltarea economică a zonei.

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