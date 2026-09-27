Advertising
Economie· 1 min citire
Centura Comarnic, gata de inaugurare
FOTO: Arhivă
Publicat27 sept. 2026, 08:02
Actualizat27 sept. 2026, 08:59
Noua șosea ocolitoare va fi deschisă circulației în doar câteva zile, oferind o alternativă vitală pentru șoferi
Citește și
- 21:40Rata șomajului în România. Peste 260.000 de șomeri înregistrați în luna august
- 11:28Lovitură pentru comerțul en-gros: afacerile din sector au scăzut. Ce arată datele despre economia României
- 16:43Motorina se scumpește puternic în UE. Care sunt țările cu cele mai mari prețuri
- 15:25Guvernul prelungește termenele pentru A3 și A7. Bacău–Pașcani intră sub noul calendar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News