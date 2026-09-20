Anca Alexandrescu: „Am zis că Siegfried Mureșan va fi varianta impusă de la Bruxelles și iată că am avut dreptate!”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a comentat, în cadrul editorialului său difuzat la Realitatea PLUS, principalele evenimente politice ale zilei, de la alegerile regionale din Germania și rezultatele obținute de AfD până la protestele din Piața Victoriei și desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României.
Jurnalista a lansat o serie de critici la adresa modului în care autoritățile și partidele gestionează actuala criză politică și a susținut că nominalizarea lui Mureșan confirmă o ipoteză pe care, potrivit propriilor declarații, a prezentat-o încă din luna iunie.
Anca Alexandrescu, despre alegerile din Germania
Editorialul a început cu rezultatele scrutinelor regionale desfășurate duminică în Germania.
„Am atât de multe lucruri despre care vreau să vorbesc în această seară că nici nu știu cu ce să încep. Încep însă cu știrea care tuturor ne aduce o mare satisfacție și anume ceea ce s-a întâmplat în Germania.
Ne așteptam, sondajele arătau foarte clar. O să discutăm și cu invitații mei.
Ați văzut, AfD-ul a luat un scor foarte bun în Pomerania. În Berlin a câștigat Linke, cu un scor mult peste SPD. CDU este undeva la 5,5. Și cu toate acestea, Merz anunță că va rămâne în continuare cancelar și că vrea să ducă Germania înainte.
Fix același comportament ca Ursula von der Leyen și ca Bolojan și gașca la București, de la București. În drumul spre emisiune am trecut prin Piața Victoriei, unde anunțaseră cei care au fost deranjați și eu m-am aflat printre cei deranjați de cei care au fost infiltrați la protestul ciobanilor, care au avut acte agresive, violente și de huliganism.
Da. Am văzut în Piața Victoriei că au vrut astăzi să protesteze pașnic vis-a-vis de... bine, au fost, nu știu, zeci de oameni, 20-30 de oameni. Însă am remarcat altceva. Nu asta este important. Undeva rătăciți am văzut doi jandarmi. Deși protestul a fost anunțat. Nu am văzut desfășurarea de forțe care a fost la protestul ciobanilor. Absolut halucinant. Am văzut și imaginile cu acea jandarmeriță care se pare că ar fi fost acolo și le-ar fi spus oamenilor să plece în altă țară, dar i-am rugat pe colegii mei să verificăm dacă imaginile sunt autentice și să-i întrebe pe cei de la jandarmi cine este domnișoara și în ce calitate le recomanda românilor să plece în străinătate dacă nu le convine în această țară.
Să știți că joi seară, pentru cei care nu s-au uitat și mi-au spus de ce nu am difuzat imaginile cu cel care era îmbrăcat în civil și îi ajuta pe jandarmi să-i ridice pe protestatari, cel care a și dat un cap în gură unui cioban, ca să fie foarte clar, am difuzat imaginile joi seară și joi în cursul zilei colegii mei au trimis solicitare la Jandarmerie să ne spună cine este domnul respectiv, cum îl cheamă, în ce calitate a făcut lucrul acesta. Ce credeți? Ne-au transmis și astăzi că se lucrează la răspuns. Cum? De joi se lucrează la răspuns. De ce nu mai sunt atât de promți jandarmii cum au fost miercuri, când au răspuns imediat și a intrat și purtătorul de cuvânt și ne-a spus că acele imagini, unele dintre ele erau generate cu AI, că personajul respectiv nu era jandarm.
De ce de data aceasta se lucrează la răspuns? Ce au de ascuns? De ce nu se vorbește despre lucrul acesta? Am să arăt din nou mâine seară imaginile, mai dau un răgaz de 24 de ore celor de la jandarmi să ne răspundă oficial. Cine sunt personajele respective? Acum știu că foarte mulți astăzi și-ar fi dorit să vorbesc despre cum își aniversează unii și alții zilele de naștere. N-am să fac lucrul acesta. Nu este treaba mea. Fiecare decide cum dorește și evident răspunde și în consecință pentru modul cum își organizează ziua de naștere și ce cere la ziua de naștere.”, a transmis Anca Alexandrescu.
Alegerile anticipate, o altă temă discutată
Un alt punct important al editorialului a fost posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate.
Anca Alexandrescu a susținut că respingerea unui eventual Guvern condus de Siegfried Mureșan nu ar duce automat la alegeri anticipate.
„Avem subiecte mult mai importante de discutat decât aceste chestiuni. Fiecare face ce consideră de cuviință. De exemplu, mă așteptam ca în imaginile alea filmate în biroul la Bolojan, domnul Siegfried Mureșan. Apropo, fac o paranteză aici, bă, dar ce v-a lovit în cap ăștia de ați atacat-o pe Olguța Vasilescu pentru o declarație făcută acum patru luni de zile, aproape patru luni de zile. Și ce v-ați năpustiți așa toți? Ați descoperit acum ce a spus acum patru luni? Pentru că și eu am vorbit încă din luna iunie că Siegfried Mureșan va fi varianta impusă de la Bruxelles. Și iată că am avut dreptate. Să ne întoarcem, așteptam ca în acel video filmat din biroul lui Bolojan, Siegfried să fie sincer și să ne spună: Ursula a fost de acord ca eu să fiu prim-ministru și voi conduce din biroul meu de la Bruxelles.
Căci domnul Siegfried stă mai mult pe la Bruxelles și a stat o perioadă lungă în Germania decât în România. De altfel am și văzut astăzi pe conturile de socializare ale unor parlamentari din Hunedoara, că oamenii din Hunedoara, de acolo de unde provine, nici nu-l cunosc, nu știu cine este domnul Siegfried Mureșan. Apropo. Știți, eu nu discut despre chestiuni sensibile, dar de ce face așa tot timpul? De ce? E stresat? Adică ne transmite că vrea să-l scăpăm de Bolojan? Sau de Ursula? Că l-ați văzut. Deci... am văzut că și mersul îl are așa, săltat, legănat și când era la declarații cu Fritz, se ridica pe vârfuri. Adică, cu ce am greșit noi? Apropo, mamă, deci mi s-a părut... deci are o voce de lider politic. Deci când deschide gura, îți îngheață sângele. Unde-i găsiți? Adică... Unde-i găsiți? Sau care este criteriul pe care îi alegeți? Cu cât sunt mai ușor de dresat și de ținut în lesă, se califică mai bine pentru aceste poziții? Am înțeles că sunt duri, sunt șmecheri. Ei vor să meargă până la capăt cu procedura, să treacă direct la vot, zic că se lucrează la programul de guvernare. Păi care program de guvernare? Că a zis că o să facă ceva, face ce a făcut Bolojan, va continua reformele, adică nenorocirea românilor.
Foarte bine să meargă în Parlament. Nu vă bucurați, nu aplaudați, nu plecați după fentă, căci nu vor fi alegeri anticipate. Chiar dacă va cădea în Parlament un eventual guvern Siegfried Mureșan, președintele Nicușor Dan, încă o dată vă spun, conform Constituției, nu este obligat să dizolve Parlamentul. Am să vă și arăt articolul, ca să nu vă mai păcălească unii și alții. Spune foarte clar: trebuie îndeplinite mai multe condiții cumulative și nu este obligat. Poate. Și spune articolul că trebuie să fi căzut cel puțin două guverne la vot în Parlament. Voi credeți că o să-l numească și cincizeci? Nu-i poate face nimeni nimic. A, ba da, să-l suspende. Dar cine votează suspendarea? Eu vreau să-i văd, că am auzit că domnul Ponta i-a zis lui Tucă că o să semneze suspendarea. Păi cum să semneze suspendarea când iarăși negociază o poziție de ministru de Externe și a negociat și la guvernul Veștea, prin vocea unora de la AUR. Acuma știți cum e? Fiecare să-și găsească și el un loc călduț, să fie bine, poporul nu există în toată varianta asta. V-ați obișnuit cu lucrul ăsta. Nu este niciun dubiu. Totuși, ați uitat ceea ce v-am spus încă din luna iunie, care este parcursul politic al lui Siegfried Mureșan, dincolo de ce a spus Adrian Rădulescu la emisiunea lui taică-miu, dincolo de ce a spus Elena Udrea, e pe hârtie, adică inclusiv în CV-ul lui, scrie foarte clar care-i parcursul.”, a declarat Anca Alexandrescu.
Ce are de ascuns Siegfried Mureșan?
„Omul a petrecut mai mult timp în Germania și la Bruxelles. Nu, n-a lucrat pentru interesele României, ci împotriva ei. Adică se vede lucrul ăsta cu ochiul liber. Da, a făcut cursuri și în Germania, la Universitatea din Hamburg, cred.
Parcă nu mai știu care universitate, nu mai contează. E clar că face parte din rețea. Pentru că ce să vezi a nimerit... la cabinet, fix la Günther Kirchbaum. Nu știți cine e Günther Kirchbaum? A fost în octombrie 2025, s-a văzut cu Bolojan, că este în cancelaria lui Merz. E acolo. Dar el este căsătorit cu o doamnă din România. Mă rog, nu știu, a fost, n-a fost consiliare al lui Macovei, contează mai puțin lucrurile acestea, dar de-a lungul timpului acest domn a făcut foarte mult rău României Mult rău. Dincolo de faptul că domnul Siegfried Mureșan a fost un adept român al mecanismului de cooperare și verificare a vrut să țină România în această ecuație, acest domn, Günther Kirchbaum, este marele fan și susținător al Laurei Codruța Kovesi. A fost unul din marii ei susținători atunci când Tudorel Toader a executat-o și îi transmitea mesaje Kirchbaum lui Tudorel Toader, ce să facă în privința lui Kovesi. Ba mai mult, a susținut-o în Parlamentul European, căci era acolo.
Vă aduceți aminte, Germania și Franța s-au dat mâna ca să ajungă șefa Parchetului European. Și acum ce s-au gândit ei? Bă, la noi în Germania nu mai se împute treaba, e foarte clar că am scăpat lucrurile de sub control, ce țară putem să... Să o controlăm definitiv. Hai, întâi începem cu Rheinmetall, îl punem pe sclavul nostru Bolojan, să ne dea niște miliarde bune, să putem și noi să trăim. Adică ce? Ce dacă guvernul german a tăiat contractul? Lasă-mă că ne dă guvernul român. Acum, hai, Bolojan nu-l mai vrea lumea, dar hai să-i păcălim pe oameni cu Siegfried Mureșan.
Adică să fie totul desăvârșit. Mi-aș dori, sincer, să fie doamna Kovesi la Justiție. Deci îmi doresc maxim. Am văzut lista de miniștri. Deci vă jur, vă jur, deci îmi doresc maxim să treacă acest guvern. Sigur, el nu va trece. Dar mi-aș dori din tot sufletul meu să treacă. Să treacă, să vedeți ce înseamnă. Și ce ar fi fost, sau cum ar fi fost, dacă...
Atunci când am spus despre guvernul Veștea, știu, iarăși o să-mi iau niște înjurături, lucrurile ar fi trecut. Sigur că aia din PNL care sunt împotriva lui Bolojan vor vota, pentru că altfel îi dă afară Bolojan din partid. Și nu vor. Că ei vor să pună mâna pe partid. Dar le dau veste proastă, că Bolojan nu-i fraier. Nu-i fraier Bolojan. Și mai mult de atât, aud că unii vor să-l pună pe Siegfried Mureșan și șef la PNL.
Acum întărătă-i drace să se certe între ei, să se userizeze. Mie mi-au spus, să știți, useriștii în ultima perioadă când au fost la mine la emisiune, au spus că sunt foarte fericiți că au reușit să-l userizeze și pe Bolojan și PNL-ul. Am văzut acum și-au dat sondaje. Mamă, deci ei sunt până la cer. Păi da, am o curiozitate. Ok, am înțeles. Fiecare cu sondajele lui. PSD dă sondajele lor, ăștia de la USR și PNL dau sondajele lor.
Dar am o întrebare la domnii de la USR și la domnii care sunt în jurul lui Bolojan. Păi nu ziceați că nu mai vreți cu PSD-ul? Gata, niciodată! Să nu mai audă! Și au dat decizii interne. Păi și acum de ce vreți voturile de la PSD? De ce vreți voturile de la PSD? Și nu ziceați că ei sunt cancer, e nenorocirea. De ce vreți voturile de la PSD? Auzi și că PSD-ul să fie un partid responsabil să voteze guvernul Siegfried Mureșan. Dar de ce ar face lucrul ăsta? Adică, cred că e ultimul lucru pe care ar trebui să-l facă PSD-ul. Treaba lor. Îi văd pe ăștia, postează toți. Dacă PSD-ul nu votează, ajung la lada de gunoi a istoriei. Foarte bine să ajungă. Adică, cu ce vă deranjează că PSD-ul se duce la lada de gunoi a istoriei? Asta își dorește marea majoritate a populației. Deci, foarte bine. Să nu voteze. Bă, atâta ipocrizie. Când trebuie să rămână la putere, să mai aia niște funcțiuțe, să mai fie niște miniștrii.”, a zis Anca Alexandrescu.
Mesajul Ancăi Alexandrescu
„I-am văzut pe domnii de la USR. La mine în platou, nu știu, probabil că și din cauza sau datorită faptului, hai că să zic așa, datorită, că e de bine, datorită faptului că și eu m-am purtat civilizat și am vorbit frumos, chiar dacă unii se supără pe mine, nu și-au dat în petec pe aici, că dacă își dau în petec cum fac în alte platouri de televiziune, intervin și eu fix în același fel. Dar... Nu înțeleg de ce sunteți atât de sensibili. Eu mi-aduc aminte în campania electorală. Vreți să vă aduc aminte cum făcea Alexandru Dimitriu? M-am întâlnit cu el în piață, în Sectorul 5. Măi băieți, domnul care a fost la Insula Iubitrii cu Cosmina Păsărin... Eu am crezut că omul are o problemă. Deci, efectiv făcea spume la gură. De ce vă plângeți? Că fix așa vă comportați și voi. Sigur.
Nu sunt de acord cu asta, dar am ajuns atât de departe unii cu alții, și de o parte și de cealaltă, să ne jignim, să ne înjurăm, încă din pandemie, ca să fie foarte clar. Atât de departe și eu nu sunt de acord cu excesele nici de o parte, nici de cealaltă. Știți, m-ați înjurat mulți, puteți să mă înjurați în continuare, dar îmi mențin aceiași linie. Sigur că uneori îți vine să mai spui câte un marș, dar am renunțat să mai spun lucrul acesta pe post, pentru că am zis, bă, hai să dau eu un exemplu.
Și să înceapă de undeva reconcilierea asta și încercarea de a aduce în spațiul public un limbaj decent. Să încercăm să găsim o linie comună. Chiar dacă nu suntem de acord unii cu alții, chiar dacă avem opinii politice diferite, chiar dacă ne-am dat capete în gură. Hai mă să încercăm să ne comportăm civilizat unii cu alții. Că atunci nu mai poți să ai pretenția de la ceilalți să te respecte și să-ți vorbească frumos. Eu voi continua pe linia asta.
Și cred că... să știți că e mai de succes pentru viitor din ce văd ca evoluții. Oamenii s-au cam săturat de extreme, s-au cam săturat de comportamente care sar calul... ca să fiu elegantă. Oamenii așteaptă acum soluții, așteaptă să vadă că se întâmplă ceva bun în viața lor, că se schimbă ceva, că hoții nu mai fură România.
Că cineva îi oprește pe ăștia care, indiferent de cine este la putere, își umplu buzunarele, trăiesc pe bani mulți de tot, o țin în chiolhanuri, pe bani publici, din subvenția de la stat, adică din banii românilor, în timp ce românii se confruntă în continuare cu aceleași probleme.
Persoanele cu dizabilități au în continuare... mult prea puțini bani și nu au oportunitatea sau posibilitatea să trăiască o viață decentă. Pensionarii au niște pensii mizerabile și în continuare sunt târâți prin diverse locuri. Ba că le sunt sunt greșite dosarele, ba că nu se... nu li se fac calculele bine și așa mai departe. La fel copiii, elevii, studenții. Trebuie să recunoașteți că toată România este nemulțumită. Adică doar, cred că 1% din populația României, adică aceia care sunt la putere, sunt mulțumiți.
În rest, toată lumea e nemulțumită. Oamenii de afaceri sunt nemulțumiți. Țara este într-un haos. Am pierdut din 2024 de la lovitura de stat și de la anularea alegerilor, 2 ani în care țara a ajuns din rău în mai rău. Și nu există nicio perspectivă ca lucrurile să se îndrepte. Eu sunt foarte sigură că acest guvern nu va trece, deși foarte mulți au spus, ba da, o să vedeți că de frică, nu, pentru că Nicușor Dan nu va dizolva Parlamentul, chiar dacă merge în Parlament Siegfried Mureșan și nu trece.
Vrăjeala asta că unii vor vota că va defecta AUR-ul, nu. George Simion le-a promis tuturor celor care sunt pe liste la AUR, că sunt acum parlamentari. Oricum ați văzut care este scorul pe care îl va... Se prefigurează pentru AUR. Nu știu dacă va fi 40%, dar vor intra toți și vor mai intra și alții. Acum la PSD, nu știu ce să zic.
Depinde de foarte multe variabile. Dar nu vor fi alegere anticipate. O spun cu părere de rău, am spus-o de nenumărate ori, puteți să nu mă credeți, veți vedea. Oamenii însă încă speră, încă își doresc, dar din ce în ce mai puțin speră. Pentru că au înțeles, au văzut lumea, foarte mulți s-au obișnuit cu situația asta, mulți spun, lasă domnul, așteptăm, vedem în 2028.
Știți cum e? Memoria e atât de scurtă la oameni până în 2028, ori să uite mulți dintre ei, cum au uitat mulți ce s-a întâmplat și în pandemie. Nu toți. Că, de exemplu, eu n-am uitat pe domnul Siegfried Mureșan cu mască la gură, când se poza că se duce să-și facă a treia doză de vaccin, el mână-n mână cu ăia de la Bruxelles. Asta este situația astăzi în România. Lumea însă, în loc să vorbească despre cum vor ăștia să acapareze definitiv România, se ceartă pe lucruri mărunte.
Ăsta este cel mai mare pericol despre care vorbim astăzi. Ca această gașcă bolojenist-ouseristă să aducă definitiv și irevocabil... Germania la butoanele României, desigur, și ajutorul domnului Coldea, care mâine își aniversează ziua de naștere.
Nu-i urez la mulți ani. Îi doresc însă multă sănătate, să trăiască suficient cât să plătească pentru tot răul pe care l-a făcut României și românilor.
Am să vă arăt în această seară care este traseul lui Siegfried Mureșan și cum această rețea germană a acaparat România încă de pe vremea lui Iohannis. Să nu uitați, vă rog frumos, și e un amănunt important, chiar domnul Iohannis l-a cununat pe domnul Günther Kierbaum.
Să vedeți cum se leagă lucrurile, cum este fotografia românească a acestei rețele care a infiltrat România. Scăpăm de unii, dăm de alții. Cu asta trebuie să ne luptăm astăzi. Restul e can-can, credeți-mă.”, a încheiat Anca Alexandrescu.
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