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MApN: Forțele Navale Române au neutralizat resturi de dronă în zona Grindului Chituc, din județul Constanța
Dronă
O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit, duminică, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că zona a fost securizată și că nu există niciun pericol pentru populație sau pentru traficul naval.
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