Prahova: Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți doi au fost răniți, într-un accident rutier produs în Puchenii Mari

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 08:35

Un accident rutier tragic s-a produs sâmbătă seară în comuna Puchenii Mari, județul Prahova. Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața, iar alți doi tineri, printre care un minor de 15 ani, au fost răniți, după ce autoturismul în care se aflau a derapat și a ieșit de pe carosabil.

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