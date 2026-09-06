Hidroelectrica scumpește energia electrică, din octombrie. Care sunt noile prețuri din facturi

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 09:38

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, dar și furnizor de energie pentru mai mult de 1,2 milioane de clieți casnici, pe fondul celui mai mic preț din țară, crește prețul din noua ofertă pentru populație.

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