Economie· 2 min citire

Mulți pensionari nu știu asta: contribuțiile vechi pot aduce puncte în plus la pensie

Pensionari

Pensionari

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 16:56
Sursărealitatea.net

Românii care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot beneficia de puncte suplimentare la calculul pensiei. Majorarea diferă în funcție de perioada și procentul contribuției și poate ajunge până la 28%, însă suma efectivă primită în plus nu este aceeași pentru toți pensionarii.

Prevederea este inclusă în articolul 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică persoanelor care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară, conform Gândul.

Este important de precizat că ceea ce este cunoscut drept „pensia suplimentară” nu reprezintă, în prezent, o a doua pensie plătită separat. Contribuțiile achitate în vechiul sistem se reflectă în punctajul de pensie, prin majorarea punctajelor lunare aferente perioadelor în care au fost plătite aceste contribuții.

Ulterior, punctele suplimentare sunt incluse în numărul total de puncte pe baza căruia se calculează pensia. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință. În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei.

Ce procente se aplică pentru contribuțiile de 2%, 3% și 5%

Pentru persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%, legea prevede următoarele majorări ale punctajelor lunare:

16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 31 decembrie 1972;
13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 31 decembrie 1977;
14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 30 iunie 1986;
21% pentru perioada 1 iulie 1986 – 31 octombrie 1990;
15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 31 martie 1991;
14% pentru perioada 1 aprilie 1991 – 31 martie 1992;
13% pentru perioada 1 aprilie 1992 – 31 decembrie 1998;
22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 31 ianuarie 1999;
17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

Citiți continuarea pe Gândul.

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