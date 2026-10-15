Pensia anticipată în 2026: condiții, penalizări și alternative fără reducere

Publicat 15 oct. 2026, 08:32 Sursă Ziarul Unirea

Românii care doresc să se pensioneze înainte de vârsta standard pot solicita pensia anticipată, dar suportă o reducere a cuantumului de până la 24%. Există însă o alternativă legală care permite ieșirea mai devreme fără penalizare.

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