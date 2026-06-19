Sistemul medical, în pragul unui protest de amploare din cauza proiectului legii salarizării

Sistemul sanitar s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai ample mișcări de protest din ultimii ani, pe fondul nemulțumirilor generate de proiectul noii legi a salarizării. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, calculele realizate de reprezentanții angajaților arată că o parte dintre salariați ar putea înregistra pierderi de mii de lei la venituri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre greva medici