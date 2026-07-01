Trenuri CFR, date peste cap de furtuni și inundații. Zeci de rute înregistrează întârzieri majore

Circulația feroviară a fost grav perturbată în urma fenomenelor meteo extreme de cod roșu care au lovit țara. Problemele tehnice au apărut în lanț: întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact și numeroși arbori prăbușiți pe calea ferată au blocat traficul, generând întârzieri semnificative pe mai multe rute principale.
Calea ferată din România a fost puternic afectată în urma fenomenelor meteo extreme din ultimele ore. Problemele au început încă de marți, din cauza temperaturilor caniculare care au impus restricții de viteză, și au continuat dramatic în noaptea de marți spre miercuri, când furtunile violente au pus la pământ zeci de arbori și au distrus firele de înaltă tensiune.
Miercuri dimineață, o pană majoră de curent pe Magistrala 300 a lăsat linia de contact fără tensiune, forțând mai multe trenuri de călători să oprească în stația Brazi și să aștepte remedierea avariei.
Gara de Nord, în întuneric. Zeci de trenuri blocate în jurul Capitalei
Una dintre cele mai grave situații s-a înregistrat în Complexul Feroviar București Nord, care a rămas complet fără energie electrică timp de mai bine de o oră. Defecțiunea a perturbat masiv traficul feroviar, în special pe segmentul dintre Chitila și Buftea. În această zonă, firele de înaltă tensiune au fost rupte în dreptul clădirii Districtului LC. Din cauza acestui incident, nu mai puțin de 16 trenuri de călători (10 Interregio și 6 Regio) au adunat întârzieri semnificative sau au fost oprite pe traseu.
Rutele cele mai afectate: Blocaje pe magistralele spre Constanța, Craiova și Brașov
Efectele vijeliilor se resimt la nivel național, circulația fiind dereglată pe mai multe magistrale cheie:
Zona Periș - Crivina: Traficul rămâne puternic perturbat, afectând direct un alt val de 16 trenuri de călători.
Magistrala 800 (București - Constanța): Circulația este complet blocată în zona localității Mircea Vodă, unde patru trenuri Interregio și un tren Regio staționează pe traseu.
Magistrala 100 (București - Craiova): În zona Măldăieni, trei trenuri de pasageri au fost oprite în parcurs, după ce pantografele unor trenuri de marfă au fost grav avariate de resturile aduse de furtună.
Locomotive diesel trimise în teren pentru deblocarea pasagerilor
Echipele de intervenție ale CFR SA se află pe teren în toate punctele critice pentru a îndepărta copacii căzuți, a repara liniile de contact și a restabili traficul în condiții de siguranță. Compania a avertizat că trenurile vor continua să înregistreze întârzieri mari pe parcursul întregii zile, până la normalizarea completă a graficului.
Pentru a reduce timpul de așteptare al pasagerilor blocați în câmp, CFR Călători a trimis în teren mai multe locomotive diesel. Acestea vor tracta trenurile pe porțiunile de drum afectate imediat ce șinele vor fi eliberate de resturi, fără a mai aștepta reparația completă a rețelei electrice.