Adrian Veștea, după consultările cu partidele: ”Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”

”Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”.
Adrian Veștea, premierul desemnat, a declarat marți, după consultările cu partidele politice și parlamentarii neafiliați, că „interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”.
„Datoria mea de prim-ministru desemnat este de a mă consulta cu toate grupurile parlamentare pro-europene. Acesta este mandatul pe care l-am primit de la președintele României, iar eu exercit acest lucru stând de vorbă cu aceste grupuri parlamentare sau cu parlamentarii independenți”, a spus Adrian Veștea.
”Interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă”
Premierul desemnat a subliniat că ”interesul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare și pe viitor, după instalarea acestui guvern, în așa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj”.
Totodată, el a ținut să precizeze faptul că ”o să stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să comunicăm în momentul în care vom lua o decizie. (...) Și eu trebuie să fac niște analize, să fac calcule”.
Întrebat câte voturi are în acest moment, premierul desemnat a răspuns: „Vom vedea la timpul votului. Eu am avut deschiderea de a avea o astfel de discuție, de a prezenta intențiile pe care le am în momentul în care voi fi învestit prim-ministru.”
”Vreau să ne încadrăm în același deficit bugetar”
„Am un program de guvernare pe care nu l-am modificat, este același program de guvernare și nu cred că e necesar ca, la jumătatea unui an fiscal, să vii cu măsuri speciale și să încerci să creezi un impact bugetar diferit. Vreau să ne încadrăm în același deficit bugetar, din acest motiv am intenția de a-l păstra pe actualul ministru de Finanțe”, a mai spus Adrian Veștea.
Întrebat dacă a discutat cu Alexandru Nazare, el a răspuns: „Am discutat și urmează să mai aibă și el o discuție, iar în cursul acestei zile voi primi această informație”.
De asemenea, premierul desemnat a afirmat că tratează cu reconsabilitate această funcţie care i-a fost încredinţată.
”Voi face tot ceea ce stă în putere, după priceperea şi pregătirea pe care o am, în aşa fel încât să depăşim acest moment”, a conchis oficialul.