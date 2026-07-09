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Politica· 1 min citire
Alina Gorghiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Un partid nu poate fi condus după bunul plac al unui om”
Un partid nu e obligat să‑și urmeze orbește șeful”, a declarat Alina Gorghiu, în exclusivitate la Realitatea Plus, după ce instanța a anulat deciziile luate în congresul extraordinar al PNL. Vicepreședintele PNL susține că Ilie Bolojan a lansat un atac de discreditare la adresa instanței, în loc să accepte hotărârea care „i‑a amintit că trebuie să respecte legea”.
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