Anca Alexandrescu: ”Eu nu vreau să mai girez pe nimeni care face doar marketing politic, iar în spate este la fel ca ceilalți”

Anca Alexandrescu a susținut, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de joi seară că ”eu nu vreau să mai girez pe nimeni care face doar marketing politic, iar în spate este la fel ca ceilalți”.
Sunt într-o situație îngrozitoare. S-au supărat mulți pe mine. Mă fac trădătoare, nu au mai venit invitați, audiența este 0,1. Am plâns toată noaptea.
Cum să mă faceți voi pe mine trădătoare?
Cu Simion m-am mai certat de foarte multe ori. Prima oară i-am invitat pe Simion și pe Călin Georgescu la emisiuni. Nu am vorbit cred că vreun an și ceva înainte de alegeri. M-am mai supărat pe AUR când a făcut acea comisie cu doamna Laura, fosta Miss, pentru „Turul 2 înapoi”, cu audieri publice. Atunci am spus să nu mai mintă oamenii. Unde este raportul acelei comisii?
Vedeți că pot să scot multe lucruri la suprafață din trecut, dar nu vreau asta. Am spus adevărul și merg în continuare pe aceeași linie. Nu mă transformați într-o trădătoare, încurajați de Simion. Nu a avut curaj să răspundă la telefon, dar a postat pe Facebook.
Cine sunt eu? Am stat lângă el când lumea îl înjura. Atunci eram bună, acum nu mai sunt pentru că am avut altă opinie.
Dar când mi-am asumat tot hate-ul, când m-ați înjurat că am candidat împotriva lui Călin Georgescu la București, ca să ajut AUR să ia 21% în București, a fost bine? Suveraniștii din AUR mi-au dat la gioale, nu și-au dorit să ajung primar. Sunt asumată.
Unii spun că nu sunt suveranistă. Faceți voi cât am făcut eu pentru suveranism.
Toți cei care înjură și jignesc, unii mă fac târfă... Ce mi-au văzut ochii! Nu m-am uitat la toate, dar îmi spun prietenii.
Mulțumesc celor rămași drepți, care au curaj să vină la emisiune, care își asumă că sunt lângă mine. Mulțumesc pentru mesaje.
Iar voi, toți cei care înjurați și jigniți, meritați eticheta de extremiști.
Dacă George Simion vrea să defileze cu astfel de personaje, care se comportă precum Diana Șoșoacă, îi urez succes. Eu cred că George Simion este cu totul altceva.
Gloria și bucuria de a primi mesaje nu țin mult. Așa cum spune Călin Georgescu, minciuna se grăbește, adevărul așteaptă.
Vă aduc aminte și de momentul în care Simion era în SUA și toți au sărit pe el cu povestea despre Groenlanda. Eu l-am apărat. Când a intrat în direct, a spus că a vorbit despre turul doi și l-am corectat: Călin Georgescu trebuia să fie președinte, nu el.
Nu-mi plac aceste lucruri. Am făcut multe ca să țin suveraniștii uniți.
O tânără din America, pe care o respect, mi-a scris că am unit suveraniștii prin poziția mea. Adevărul va ieși la suprafață și nu va fi un adevăr plăcut.
Nu voi continua decât să spun adevărul. În fiecare zi se dovedește că ceea ce am spus a fost corect: AUR a ratat un moment de a fi la masa puterii. Acesta este scopul unui partid: să fie la masa puterii. Puterea se ia. Despre asta este vorba. Nu sub masă, nu pe la colțuri și nu prin aranjamente făcute cu afaceriști.
În campanie, afaceriști au vrut să contribuie, au venit cu bani să ne ajute și am refuzat. Nu am avut pe nimeni în campanie, nu am luat un leu de la nimeni. Și eu puteam să stau la masă cu afaceriști, să folosesc aceleași practici și tactici și, în public, să fac doar marketing politic.
Nu vreau ca George Simion să confirme că este doar un șef de galerie. Vreau ca George Simion și AUR să dea lecții celor de la putere. Dacă stai doar în opoziție, nu te bagă nimeni în seamă. A închis toate ușile.
Peste vară se vor întâmpla foarte multe. În Parlament va exista un grup mare și un alt grup care va asigura confortul celor din coaliție, iar alegeri anticipate nu vor fi. Aceasta este realitatea.
Vă place să fiți mințiți.
Au fost multe momente în care m-ați întrebat dacă Simion a trântit meciul la prezidențiale. Eu am spus că nu, că este corect. Nu aveați dreptul să mă faceți trădătoare.
Îmi doream această exorcizare, indiferent de risc. Cei cărora nu le mai place ce fac sunt liberi să se uite în altă parte. Nu înțeleg de ce mă jigniți.
Simțeam de mult timp că s-a ajuns prea departe. Foarte mulți dintre acești oameni consideră că, dacă am plecat împreună la drum, atunci când avem o altă opinie au dreptul să spună pe cine să invităm și pe cine nu.
Suntem un televiziune privată. Am pierdut contracte de publicitate pentru că am rămas drepți și am luptat pentru valul suveranist.
Poporul vă ridică, poporul vă coboară. Ne-am ridicat reciproc. De ce vedeți doar o parte a paharului?
Credeți că astăzi, după anularea alegerilor din 2024, dacă Realitatea PLUS nu ar fi rezistat ca o stâncă în fața CNA, în fața amenințărilor și reclamațiilor, și nu ar fi rămas alături de AUR și Călin Georgescu, astăzi AUR mai era la 40%?
De ce sunt atât de turbați la CNA? Atât de ușor aruncați la gunoi tot?
Dacă da, atunci înseamnă că nu mai meritați să fiți lângă mine. Asta este realitatea. De mult timp trebuia tăiat acest cordon.
S-a ajuns prea departe și, din păcate, George Simion și mulți alții, de dragul de a vă face pe plac, spun lucruri care nu se vor întâmpla. Eu nu sunt de acord cu asta.
Nu îl includ pe Călin Georgescu. El nu are nicio legătură cu această poveste.
Marketingul politic are o limită. Dumneavoastră aveți nevoie de cineva care să poată modifica mizeriile făcute la adresa românilor în ultimul an, nu de cineva care să mintă.
AUR, prin Petrișor Peiu și alți oameni de valoare, ar fi putut să repare măsurile economice dramatice.
Astăzi, niște reprezentanți PSD s-au văzut cu reprezentanți AUR pentru a discuta măsuri economice. De ce nu se poate întâmpla transparent? Să iasă Petrișor Peiu și să spună ce a discutat astăzi. Despre asta este vorba.
Eu nu vreau să mai girez pe nimeni care face doar marketing politic, iar în spate este la fel ca ceilalți.