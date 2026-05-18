AUR își anunță clar condițiile pentru noul Executiv. Dan Dungaciu exclude susținerea unui guvern tehnocrat sau de coaliție

Negocieri tensionate la Cotroceni: AUR blochează variantele clasice de alianță. Dan Dungaciu a trasat duminică liniile roșii ale partidului în privința formării noului Cabinet. Prim-vicepreședintele AUR a lăsat să se înțeleagă că formațiunea sa nu va fi un simplu spectator și condiționează intrarea la guvernare de acceptarea integrală a programului lor și a unui premier nominalizat de propria conducere.

Strategia AUR după consultările de la Cotroceni: Dan Dungaciu anunță liniile roșii și condițiile pentru votarea noului Guvern

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor își definește poziția în actuala criză politică, impunând condiții stricte pentru susținerea unui viitor Executiv. Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a clarificat strategia formațiunii, subliniind că partidul are pregătite liste de candidați, atât din sfera politică, cât și din cea tehnocrată. Cu toate acestea, poziția partidului rămâne una inflexibilă în privința votului din Parlament: AUR nu va sprijini nicio formulă guvernamentală în care nu deține controlul principal.

Mesajul transmis de conducerea AUR către Palatul Cotroceni este unul de forță, axat pe refuzul oricărui compromis care i-ar plasa în rolul de simpli spectatori la guvernare. Dan Dungaciu a explicat, într-o intervenție televizată, că asumarea actului executiv de către partid este strâns legată de adoptarea integrală a programului lor politic și de numirea unui prim-ministru agreat și decis în forurile interne ale formațiunii.

Liniile roșii ale AUR: „Nu vom vota un guvern din care nu facem parte”

Dincolo de negocierile de culise, poziția AUR cu privire la învestirea unui nou Cabinet este considerată indiscutabilă de către liderii săi. Partidul exclude din start varianta de a acorda un vot de cec în alb unui guvern minoritar sau unei coaliții din care nu face parte oficial. Dan Dungaciu a reafirmat că formațiunea nu resimte o teamă de a intra la guvernare, însă acest pas se poate realiza doar dacă viitoarea arhitectură a puterii se va clădi pe fundația proiectului schițat deja în spațiul public de către reprezentanții AUR.

Pentru ca un premier să obțină voturile parlamentarilor AUR, acesta va trebui să fie fie o figură politică asumată din interiorul partidului, fie un specialist din afara spectrului politic, dar nominalizat direct de ei. Orice altă formulă care ar ocoli aceste cerințe va transforma formațiunea într-o forță de opoziție categorică în momentul votului de încredere din Parlament.

Dilema participării la consultări și respectul față de Constituție

Decizia AUR de a onora invitația la discuțiile cu șeful statului nu a fost lipsită de tensiuni interne și controverse. Dan Dungaciu a mărturisit că în interiorul partidului au existat voci puternice care au contestat utilitatea unei vizite la Palatul Cotroceni, în condițiile în care formațiunea fusese deja catalogată drept incompatibilă cu viitoarele proiecte majoritare de pe scena politică. Hotărârea de a merge la consultări a fost luată în cele din urmă pentru a curăța agenda publică de dezbateri sterile și pentru a demonstra atașamentul față de valorile constituționale și instituția prezidențială.

Relația cu președintele Nicușor Dan rămâne însă una tensionată. Delegația partidului, condusă de George Simion, a taxat dur atitudinea șefului statului de dinaintea consultărilor oficiale. Reprezentanții AUR consideră că excluderea anticipată a unui partid parlamentar relevant de la masa negocierilor reprezintă o abandonare a rolului constituțional de mediator, transformându-l pe președinte într-un actor politic partizan.

Contextul electoral și presiunea sondajelor de opinie

Această repoziționare fermă a partidului vine într-un moment politic delicat, marcat de o dinamică interesantă în preferințele electoratului. Cele mai recente barometre de opinie publică indică o ușoară pierdere de viteză pentru formațiunea condusă de George Simion.

Datele furnizate de ultimele sondaje, inclusiv cercetarea sociologică realizată de CURS, arată o tendință de scădere în intenția de vot a cetățenilor, unde AUR s-a stabilizat în jurul unui procent de 32%. În acest peisaj electoral în schimbare, intransigența afișată la consultările de la Cotroceni poate fi interpretată și ca o încercare de consolidare a propriului bazin electoral în fața viitoarelor provocări politice.

