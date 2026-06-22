Bolojan l-a activat pe Blaga: ce plan are cu „Buldogul” și ce rol îi pregătește în PNL

Publicat 22 iun. 2026, 15:05 Sursă realitatea.net

În încercarea de a pune stăpânire pe Partidul Național Liberal, Ilie Bolojan l-a activat pe unul dintre ei mai controversați grei ai formațiunii: Vasile Blaga. Traseist vechi și fost client al DNA, Blaga a tunat și a fulgerat la congresul PNL, însă nu a ezitat să îl ridice în slăvi pe Bolojan. Cunoscut drept „omul lui Băsescu” sau „Buldogul”, Vasile Blaga are un trecut tumultuos, potrivit Realitatea PLUS.

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