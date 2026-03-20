VIDEO Bolojan, o nouă sfidare la adresa jurnaliștilor. Șeful Guvernului a refuzat să răspundă întrebărilor după ședința pe buget
Un nou gest de sfidare din partea premierului Ilie Bolojan. La ieșirea din plen, după aprobarea bugetului, șeful Guvernului a refuzat din nou să răspundă întrebărilor adresate de reporterul Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru. Întrebat inclusiv despre criza carburanților și scumpirile masive resimțite la pompă, Bolojan a trecut în tăcere pe lângă presă.
Este pentru a doua oară în aceeași zi când premierul adoptă această atitudine față de jurnaliști. La sosirea în Parlament pentru votul pe buget, Bolojan a procedat identic, evitând orice dialog cu presa și ignorând întrebările legate de subiectele de interes public.
Comportamentul repetat al premierului ridică semne de întrebare privind disponibilitatea sa de a comunica transparent în contextul unei crize care afectează direct populația.
