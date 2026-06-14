Ce urmează în România după desemnarea noului premier, Adrian Veștea? Bogdan Chirieac: „Nu ar trebui să fim prea optimiști în ceea ce privește viitorul guvern.”

Scena politică din România intră într-o nouă etapă după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Decizia președintelui Nicușor Dan a stârnit numeroase reacții și întrebări legate de viitorul guvernării, iar analiștii politici avertizează că formarea unei majorități parlamentare rămâne extrem de complicată.
În direct la Realitatea PLUS, analistul politic Bogdan Chirieac a explicat că, odată cu desemnarea lui Adrian Veștea, procedura constituțională privind învestirea unui nou Executiv se reia de la zero.
Procedura pentru formarea Guvernului se resetează
Vlad Conovaru, jurnalist Realitatea PLUS: Se resetează în acest moment counter-ul și vom aștepta un nou program de guvernare sau Adrian Veștea va merge pe programul gândit de Eugen Tomac? Asta e prima întrebare.
Bogdan Chirieac, analist politic: Asta numai domnul Adrian Veștea, ne poate spune. Dar se resetează, cum ați spus, deci nu se consideră că s-a prezentat în fața Parlamentului un candidat de prim-ministru, deci numărătoarea se reia de la zero.
Asta înseamnă că Nicușor Dan chiar nu dorește alegeri anticipate, că dacă sunt doi premieri desemnați care pică în Parlament, se deschide calea alegerilor anticipate. Nu s-a întâmplat asta, nu l-a trimis în Parlament pe Tomac să se umilească.
L-a luat pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și fost ministru, și, mă rog, nu văd însă o soluție. Adrian Veștea este de la PNL.
Nu înțeleg ce va face PNL-ul în momentul acesta, ce va face Bolojan. Poate că încearcă, efectiv, să nu știm dacă guvernul viitor va fi politic sau de tehnocrați.
Deci ce înseamnă guvern politic?
Vlad Conovaru, jurnalist Realitatea PLUS: Venind din partea PNL-ului, se va merge pe varianta vechii coaliții sau a unei coaliții de dreapta, PNL, USR, UDMR? Pentru că e clar că vor urma iarăși la negocieri și consultări și drumuri politice.
Bogdan Chirieac, analist politic: Așa a dorit PSD-ul. Aici ne-am oprit. Nu faptul că Eugen Tomac este tehnocrat. Ne-am oprit în orgoliul domnului Ilie Bolojan. Deci vom face ceea ce va dicta orgoliul domnului Ilie Bolojan și ceea ce va face USR-ul. Va sprijini PSD un guvern PNL-USR, UDMR din care el nu face parte, că Bolojan nu vrea ca PSD să facă parte în acest guvern. Eu nu cred că se va întâmpla asta. Nu avem, să știți, nu cred că ar trebui să fim prea optimiști ...în ceea ce privește viitorul guvern.
Vlad Conovaru, jurnalist Realitatea PLUS: Acum, negocierile credeți că vor fi mai deschise sau cel puțin liderii partidelor care s-au declarat, eu știu, reținuți în a susține sau a-și declara susținerea pentru un viitor guvern tehnocrat, în cazul de față, a fi mai deschiși, eu știu, la compromisuri? Cum vedeți lucrurile? S-ar putea forma mai repede, n-am mai aștepta până în ultima zi.
Bogdan Chirieac, analist politic: AUR nu va vota un guvern PNL-USR. PSD nu va vota un guvern USR să nu facă parte. PNL și USR au spus că nu vor la guvernare PSD-ul. Așa a hotărât domnul Bolojan. Deci suntem tot într-o situație fără ieșire, să știți.
Vlad Conovaru, jurnalist Realitatea PLUS: Domnul Bolojan este acum în Moldova în vizită oficială, el fiind președintele Partidului Național Liberal de unde este Adrian Veștea.
Bogdan Chirieac, analist politic: Din PNL și ar putea să fie dat afară fiindcă a acceptat acest lucru de partea domnului Nicușor Dan. Fiindcă acolo nu e neapărat persoana, e partidul care numește candidat de premier, să știți. Deci nu... mă uit eu într-un partid, eu președintele României și îl numesc pe Vasilică, candidat de premier. Chemi partidul, conducerea partidului...Deci Adrian Veștea riscă prin faptul că a acceptat probabil fără acordul lui Ilie Bolojan.
Vlad Conovaru, jurnalist Realitatea PLUS: Deci putem să considerăm o desemnare peste capul președintelui partidului Ilie Bolojan.
Bogdan Chirieac, analist politic: Probabil că da, dar vom afla cu siguranță lucrul ăsta și cu precizie.