Ramona Lovin (deputat AUR):„Dezastru consular sub Oana Țoiu: suspendări totale în Danemarca și Elveția, întârzieri prelungite în restul lumii”

„În ultimele săptămâni, mii de români din Danemarca și Elveția s-au trezit fără acces la servicii consulare esențiale. Ambasada României la Copenhaga și-a suspendat activitatea cu publicul începând cu 13 iulie 2026 „până la sosirea unui consul”, iar cea de la Berna a închis ghișeele până pe 10 august 2026, urmând să funcționeze cu un singur ghișeu din cauza lipsei acute de personal.
Aceste suspendări nu sunt accidente izolate. Ele reprezintă consecința directă a managementului defectuos și a lipsei de viziune a Ministerului Afacerilor Externe sub conducerea Oanei Țoiu. Deși USR a promis de nenumărate ori digitalizarea consulatelor și au fost alocate sume importante în bugetul Ministerului pentru anul acesta, platforma e-Consulat rămâne blocată, verificarea documentelor durează săptămâni, iar locurile disponibile pentru programări sunt inexistente sau apar cu luni de întârziere.
Situația nu se limitează la cele două țări. În Germania, mai ales la consulatul din Bonn, românii așteaptă de luni de zile să prindă o programare, intermediarii vând sloturi pe zeci de euro, iar răspunsurile la solicitări oficiale sunt aproape inexistente. Același model se repetă în multe alte misiuni cu comunități mari, unde cererea depășește cu mult capacitatea reală de procesare.
Românii din străinătate, care plătesc taxe în țările de reședință și contribuie semnificativ la economia României prin remitențe și impozite, sunt tratați ca cetățeni de rangul doi. Este inacceptabil ca în 2026, când tehnologia permite soluții rapide, să ajungem la închiderea totală a ghișeelor doar pentru că Ministerul nu reușește să asigure personal calificat la timp și să pună în practică promisiunile de digitalizare.
Solicit public:
Deblocarea imediată a serviciilor consulare în Danemarca, Elveția și toate misiunile grav afectate;
Transparentizarea completă a situației de personal din rețeaua consulară (posturi vacante, rotații, plan de ocupare);
Un plan concret și urgent de suplimentare a posturilor consulare și de angajare temporară acolo unde este nevoie;
Măsuri reale și verificabile de optimizare a platformei econsulat.ro, inclusiv creșterea capacității de prevalidare și programare.
Diaspora nu mai acceptă să fie ignorată și umilită. Este timpul ca Oana Țoiu și conducerea MAE să înceteze cu promisiunile goale și să livreze rezultate concrete pentru românii din afara granițelor”, a declarat Ramona Lovin, deputat AUR.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026