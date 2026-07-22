Advertising
Actualitate· 1 min citire
Misiuni dificile pentru pompierii din Prahova. Zeci de intervenții după ploaia torențială, o bătrână salvată din casa inundată-FOTO
FOTO: ISU Prahova
Publicat22 iul. 2026, 11:35
Actualizat22 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net
Ploile au făcut din nou ravagii în județul Prahova. Pompierii au intervenit miercuri dimineață în aproape 30 de situații pentru gestionarea efectelor produse de precipitațiile torențiale, care au provocat inundații și alte probleme în mai multe localități.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:58Furtunile au lovit 20 de localități din Dâmbovița, Ilfov, Prahova și București. Bilanțul IGSU -FOTO
- 15:14Ebola a ucis peste 1.000 de oameni în Republica Democratică Congo și Uganda, anunță OMS
- 13:56Inundații puternice în Ploiești, după ploile torențiale: apa a intrat în gospodării și a depășit nivelul genunchilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News