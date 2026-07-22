Inundațiile au făcut prăpăd în Prahova. Case și drumuri sub ape, localități rămase fără curent - VIDEO

Publicat 22 iul. 2026, 09:36 Sursă Realitatea.net

Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități din Prahova, după ploile torențiale căzute în timpul nopții. Zeci de gospodării au fost inundate, mai multe drumuri au ajuns sub apă, iar în unele zone au fost raportate pene de curent.

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