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Inundaţii pe DN1, la Buşteni, după o ploaie torenţială. Circulația afectată de viitură - VIDEO

Bușteni sub ape / foto: Info Trafic

Bușteni sub ape / foto: Info Trafic

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 15:38

O rupere de nori a inundat complet centrul stațiunii Bușteni de pe valea Prahovei! DN1 a fost inundat, iar traficul se desfăşoară cu dificultate.

Viitura coboară pe lângă hotelurile din partea superioară a staţiunii, spre DN1.

Autorităţile recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate.

„La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în orașul Bușteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulația și accesul în anumite zone.

Echipajele de intervenție acționează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundații și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. 

Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situația este în dinamică.

Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, și să respecte recomandările autorităților și ale forțelor de intervenție.

Pentru situațiile care pun în pericol viața, integritatea persoanelor sau bunurile, cetățenii sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112”.

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