Inundaţii pe DN1, la Buşteni, după o ploaie torenţială. Circulația afectată de viitură - VIDEO

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 15:38

O rupere de nori a inundat complet centrul stațiunii Bușteni de pe valea Prahovei! DN1 a fost inundat, iar traficul se desfăşoară cu dificultate.

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