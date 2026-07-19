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Alertă hidrologică. Cod portocaliu și Cod galben de inundații în mare parte din țară, până luni la prânz
FOTO: Arhivă
Publicat19 iul. 2026, 12:43
SursăRealitatea.Net
Hidrologii au emis duminică două avertizări Cod portocaliu și Cod galben, valabile până luni la ora 12:00 pe râuri din zonele montane, nordul și estul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate.
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