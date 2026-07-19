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Oameni luați de viitură în județul Prahova. Anunțul făcut de Raed Arafat, în exclusivitate la Realitatea PLUS

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat19 iul. 2026, 16:00
SursăRealitatea PLUS

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că echipele de intervenție acționează în continuare în zonele afectate de viiturile din Bușteni, precizând că, până în prezent, nu au fost raportate persoane decedate sau dispărute.

12 persoane au fost evacuate din autoturisme surprinse de viitură

Potrivit acestuia, 12 persoane au fost evacuate din autoturisme surprinse de viitură, iar o femeie luată de ape a fost salvată și transportată la spital.

”Deci, la acest moment, colegii intervin. Nu avem victime, nu avem persoane dispărute raportate. Există... situația este în dinamică. Avem la acest moment 12 persoane evacuate din mașinile care au fost luate de viitură. Două au fost chiar salvate de pompieri, din ce informații am. Două persoane în vârstă care au fost luate cu apa cu mașină în care erau, scoase de pompieri. Avem un pieton, o femeie care a fost luată de viitură, dar a fost salvată. Este conștientă, însă a suferit unele fracturi și va fi transportată la spital. Astea sunt informațiile. Este situația în dinamică, o să vedem ce se va întâmpla mai departe și vă anunțăm, bineînțeles, pentru că informațiile pot să se schimbe. Deci colegii acuma sunt pe teren”, a declarat Raed Arafat, la Realitatea PLUS.

Recomandările șefului DSU

Potrivit șefului DSU,”recomandarea către populație este să asculte recomandările care vin de la pompieri sau prin sistemul RO-ALERT

Întrebat în ce măsură este afectat traficul o pe DN1, Arafat a răspuns: ”Este... este... deci în astfel de situații este normal să fie afectat. Aici colegii de la poliție vor da recomandările necesare pentru deviere și pe unde poate să circule oamenii, dar va fi o... adică o zonă... cu siguranță zona unde sunt viiturile în orașul Bușteni va fi afectată din punct de vedere al circulației”

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