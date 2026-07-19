ISU intervine contracronometru în Prahova. Oameni scoși din șuvoaiele de apă de pe străzi, o femeie a ajuns la spital

Publicat 19 iul. 2026, 16:17 Sursă Realitatea PLUS

Ploile torențiale care s-au abătut asupra județului Prahova au provocat momente dramatice în Bușteni, unde mai multe zone ale orașului au fost inundate în urma unei furtuni violente. Șuvoaiele au acoperit drumuri, au blocat autoturisme și au pus în pericol locuințe, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate în număr mare pentru a limita efectele dezastrului.

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