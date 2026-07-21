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Actualitate· 2 min citire
Navele, somate să ocolească zona unde se află petrolierul. DSU:”Nu putem interveni din cauza pericolului de explozie”
Publicat21 iul. 2026, 11:38
Actualizat21 iul. 2026, 11:45
SursăRealitatea PLUS
Purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, a declarat marți, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că incendiul de pe nava GAS LISBON nu poate fi stins din cauza încărcăturii extrem de inflamabile și a pericolului major de explozie. Potrivit lui, autoritățile au transmis avertizări tuturor navelor din zonă să evite perimetrul incidentului.
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