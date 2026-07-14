Traian Băsescu surprinde cu favorita sa la Cupa Mondială: „Fantezia lor face diferența”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 18:39

Campionatul Mondial 2026 a ajuns în faza semifinalelor, iar fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a exprimat opinia cu privire la echipa care are cele mai mari șanse să cucerească trofeul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre traian basescuCampionatul Mondial 2026