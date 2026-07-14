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Actualitate· 1 min citire
Polițist din Câmpina, acuzat că a furat bani în timpul unei anchete și a amanetat laptopul de serviciu
Polițist/ Arhivă foto
Publicat14 iul. 2026, 07:14
SursăRealitatea PLUS
Caz revoltător în Câmpina, acolo unde un polițist este acuzat că a furat aproape o mie de euro din casa unei persoane în timpul unei cercetări. Din anchetă reiese că acesta și-ar fi amanetat inclusiv laptopul de serviciu pentru a face rost de bani pentru a-i juca la cazinou.
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