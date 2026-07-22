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Pârâul Dâmbu s-a revărsat la Ploieşti; mai multe străzi şi case sunt inundate
Inundații la Ploiești
Publicat22 iul. 2026, 12:02
Sursărealitatea.net
Pârâul Dâmbu s-a revărsat, miercuri, la Ploieşti, în urma ploii torenţiale, mai multe străzi, gospodării şi case fiind inundate.
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