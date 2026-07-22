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Pârâul Dâmbu s-a revărsat la Ploieşti; mai multe străzi şi case sunt inundate

Inundații la Ploiești

Inundații la Ploiești

Scris deStoica Marian
Publicat22 iul. 2026, 12:02
Sursărealitatea.net

Pârâul Dâmbu s-a revărsat, miercuri, la Ploieşti, în urma ploii torenţiale, mai multe străzi, gospodării şi case fiind inundate.

Pompierii au fost solicitaţi să amplaseze saci de nisip în zona unei străzi puternic afectată de revărsarea apelor.

'Pompierii Detaşamentului 2 Ploieşti amplasează saci cu nisip în zona străzii Lăutarilor din Ploieşti, în încercarea de a minimiza efectele revărsării apelor pârâului Dâmbu', a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Inundaţii sunt şi pe alte străzi din proximitatea pârâului.

AGERPRES

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