Şoferi de TIR, suspectaţi de furtul laptopurilor pe care le transportau; poliţiştii fac percheziţii

Publicat 22 iul. 2026, 11:01 Sursă realitatea.net

Poliţiştii Secţiei 2 Ploieşti, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, au pus în executare, miercuri, şapte mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Buzău şi Prahova într-un dosar de delapidare.

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