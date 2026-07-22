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Actualitate· 1 min citire
Şoferi de TIR, suspectaţi de furtul laptopurilor pe care le transportau; poliţiştii fac percheziţii
Percheziții în Prahova
Publicat22 iul. 2026, 11:01
Sursărealitatea.net
Poliţiştii Secţiei 2 Ploieşti, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, au pus în executare, miercuri, şapte mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Buzău şi Prahova într-un dosar de delapidare.
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