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Şoferi de TIR, suspectaţi de furtul laptopurilor pe care le transportau; poliţiştii fac percheziţii

Percheziții în Prahova

Percheziții în Prahova

Scris deStoica Marian
Publicat22 iul. 2026, 11:01
Sursărealitatea.net

Poliţiştii Secţiei 2 Ploieşti, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, au pus în executare, miercuri, şapte mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Buzău şi Prahova într-un dosar de delapidare.

"Din cercetările efectuate până în prezent, a reieşit că, în perioada martie - iunie 2026, mai multe persoane, angajate în calitate de conducători auto în cadrul unei societăţi comerciale cu obiect de activitate transportul internaţional de mărfuri, şi-ar fi însuşit, fără drept, bunuri pe care le-ar fi transportat pe rute internaţionale, cauzând un prejudiciu de aproximativ 55.000 de euro", a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ancheta vizează mai mulţi şoferi de TIR care şi-ar fi însuşit laptopuri care erau transportate pe rute internaţionale.

La activităţi participă poliţişti din cadrul Biroului de Combatere a Infracţiunilor Contra Patrimoniului şi Persoanei, Biroului de Combatere a Furturilor din Locuinţe, specialişti criminalişti din cadrul IJP Prahova şi Buzău, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău şi ai Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Costeşti, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile 'Matei Basarab' Ploieşti.

Şapte persoane vor fi duse la audieri.

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