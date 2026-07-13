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Crin Antonescu, verdict dur după negocierile fără rezultat de la Cotroceni: A fost o întâlnire de familie, cu liderii unei coaliții eșuate

Fostul lider PNL Crin Antonescu

Fostul lider PNL Crin Antonescu

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat13 iul. 2026, 18:44
SursăRealitate Plus

Fostul lider PNL și candidat la președinție, Crin Antonescu, consideră că Nicușor Dan s-a blocat în demersul de a găsi o rezolvare a crizei guvernamentale pentru că ar ține morțiș la o serie de condiții irealizabile. În exclusivitate la Realitatea Plus, Antonescu a lansat un mesaj extrem de critic la adresa modului în care este gestionată criza politică, în condițiile în care problema reală este lipsa unei majorități funcționale.

Întrebat despre noul eșec al negocierilor pentru guvern, fostul lider liberal și-a exprimat, retoric, nedumerirea față de acțiunile președintelui Nicușor Dan.

Dacă nu se poate găsi o majoritate, să mergem, cum spune Constituția, și se procedează în țările democratice, la alegeri anticipate. Nicușor Dan pare să nu fi tras concluzia evidentă, pornind chiar de la premisele sale — aceea de a exclude participarea la guvernare a AUR și de a exclude anticipate — că demersul său se pare că nu are niciun viitor.

Din această perspectivă, Antonescu a afirmat că discuțiile purtate la Cotroceni nici nu pot fi catalogate drept „consultări”.

N-a avut o rundă de consultări cu partidele parlamentare, ci o nouă întâlnire de familie, ca să spun așa, cu liderii unei majorități care a eșuat în mod evident. De aceea, concluziile lui Grindeanu sunt corecte: majoritate nu mai există, PSD este în opoziție, iar țara este condusă de aproape 2 luni de un guvern fără susținere în Parlament.

Fostul președinte PNL a remarcat și faptul că prelungirea pe un termen nedefinit a situației de provizorat nu face decât să agraveze situația.

Eu constat eșecul, indiferent de ceea ce a vrut să facă: el a vrut să refacă această coaliție și nu a reușit și ne-a adus într-o situație în care Bolojan și susținătorii săi își imaginează că acumulează capital electoral. Nu contează că economia se duce de râpă și aici e suficient să-l citez pe Traian Băsescu: orice prost poate să mărească taxele, a afirmat Crin Antonescu, în exclusivitate la Realitatea Plus.

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