Summit NATO crucial, la Ankara. Președintele Nicușor Dan participă la întâlnirea liderilor lumii

Scris de Daniel Onescu Publicat: 7 iul. 2026, 07:40

Presedintele Nicusor Dan și ceilalți lideri ai celor 32 de state membre NATO se reunesc astăzi la Ankara pentru un summit care ar putea defini direcția alianței în următorii ani.

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