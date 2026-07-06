Economie· 2 min citire

Rata șomajului a crescut alarmant în doar o lună. Aproape 10.000 de oameni au ajuns șomeri în luna mai

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat6 iul. 2026, 10:32
SursăRealitatea PLUS

Companiile continuă să facă restructurări, iar tot mai mulți români își pierd locurile de muncă. În același timp, tinerii aflați la început de carieră sunt respinși la angajare din cauza lipsei de experiență, ceea ce le limitează accesul pe piața muncii. Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă gravitatea situației: rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai 2026, în creștere.

Firmele fac în continuare restructurări, iar românii ajung să nu-și mai poată permite traiul zilnic, pentru că nu reușesc să-și mai găsească un loc de muncă stabil după ce au fost dați afară.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că rata șomajului a crescut în luna mai față de luna aprilie și, bineînțeles, față de anul precedent, ajungând acum la 6,4%.

Numărul estimat al șomerilor a ajuns la 522.100 de persoane, cu aproape 10.000 de persoane mai mult față de luna aprilie.

Rata șomajului este mai mare în rândul femeilor decât în rândul bărbaților, iar cea mai afectată categorie rămâne cea de vârstă 15-24 de ani, unde rata șomajului a ajuns la 28,8%, ceea ce înseamnă că 3 din 10 tineri nu au un loc de muncă.

Pentru adulți, între 25 și 74 de ani, rata șomajului a ajuns la 4,9%, însă această categorie reprezintă peste 70% din totalul șomerilor.

Sunt date alarmante care arată situația din România, mai ales că acum românii ne spun că le este tot mai greu să-și găsească un loc de muncă, iar tinerii se plâng că, odată ce au ieșit de pe băncile facultății, nu își găsesc un loc de muncă pentru că peste tot firmele cer experiență.

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