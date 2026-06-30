SURSE | Sorin Grindeanu propune o pauză de două săptămâni pentru negocierea noului Guvern

Tensiunile politice de pe scena publică din România ar putea impune o perioadă de pauză în negocierile pentru formarea unui nou Executiv. Potrivit unor surse politice, președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis deja colegilor de partid să fie pregătiți pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare spre sfârșitul lunii iulie.
În ceea ce privește jaloanele PNRR, Grindeanu s-a arătat destul de rezervat: „Spre finalul lunii iulie – am anunțat deja PSD să fie pregătit de o sesiune parlamentară specială pentru PNRR. Se va discuta pentru ceea ce se poate adopta din PNRR, deoarece eu personal sunt sceptic că vor trece absolut toate proiectele restante”.
Discuțiile cu Kelemen Hunor și scenariul unui Guvern PSD-PNL-UDMR
Întrebat despre discuțiile purtate cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, Sorin Grindeanu a evitat să vorbească în numele partenerilor de dialog, dar a confirmat existența unor variante de lucru. Totuși, acestea nu pot fi puse în practică imediat, fiind nevoie de o perioadă de acalmie pe scena politică.
„Nu vorbesc în numele lui Kelemen Hunor, dar am creionat eventuale scenarii. Acestea nu se pot aplica acum, deoarece este nevoie de una sau două săptămâni de liniște. PSD și UDMR nu și-au schimbat pozițiile în această perioadă”, au precizat sursele citate.
Referitor la refacerea unei coaliții largi, formată din PSD, PNL și UDMR, social-democratul a subliniat că nu are rețineri personale, însă are nevoie de un mandat clar din partea partidului. În plus, acesta a taxat atitudinea partenerilor din zona de dreapta, arătând că discursul privind restrângerea colaborării a pornit inițial de la PNL, USR și UDMR.
„În acest moment, este un adevărat concurs între PNL și USR pentru a vedea cine este mai pe placul bulei anti-PSD. Niciunul nu renunță la această retorică, de aceea este nevoie de timp. Mai există grupul de WhatsApp al coaliției? Poate că mai există, dar cu siguranță fără Grindeanu, pe mine m-au scos”, s-a limitat să comenteze ironic liderul PSD.
Când vom avea un nou Guvern? „Aș aștepta două săptămâni să se liniștească apele”
În viziunea lui Sorin Grindeanu, nominalizarea unui nou premier nu se va produce pe termen scurt. Acesta consideră că președintele Klaus Iohannis va folosi următoarea perioadă pentru a testa apele și pentru a purta discuții informale cu fiecare partid în parte.
„Aș aștepta două săptămâni pentru ca apele să se liniștească. Ei nu vor relua discuțiile direct între ei în acest moment. Președintele o să îi mai întrebe pe fiecare în perioada următoare, pentru a testa opțiunile”, susțin sursele din anturajul liderului PSD. De asemenea, Grindeanu a demontat un scenariu vehiculat în spațiul public: „Nu cred că varianta ca Alexandru Nazare să fie propus premier este un scenariu valabil în acest moment”.
În privința comportamentului politic al președintelui, Grindeanu estimează că șeful statului nu va face o nominalizare oficială până când nu va avea certitudinea că în spatele acelei propuneri s-a cristalizat deja o majoritate parlamentară solidă. Pe de altă parte, UDMR ar fi dispusă să voteze un guvern minoritar PSD, cu o condiție fermă: acesta să nu fie susținut în Parlament de forțele suveraniste.
Glume pe seama racolărilor de parlamentari: „Nu subestimați capacitatea PSD”
Chestionat cu privire la posibilitatea ca PSD să mai racoleze parlamentari de la alte formațiuni politice pentru a-și asigura majoritatea, Sorin Grindeanu a răspuns pe un ton relaxat și autoironic.
„Păstrând nota de glumă, nu subestimați niciodată capacitatea PSD... Totuși, nu putem merge până acolo încât să îi numim direct la conducerea filialelor noastre județene. Acest lucru nu se poate întâmpla la PSD”, a conchis liderul social-democrat, potrivit surselbor politice.