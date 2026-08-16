CSM cere transparență după întâlnirea Tănăsescu-Bolojan: „Se impun clarificări publice”

Publicat 16 aug. 2026, 19:42 Sursă Realitatea.Net

Consiliul Superior al Magistraturii cere clarificări publice privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, prim-ministru demis. CSM susține că informațiile apărute în spațiul public au generat „întrebări legitime” cu privire la contextul și obiectul întrevederii și subliniază că este necesară transparență pentru protejarea încrederii publice în imparțialitatea Curții Constituționale. Apelul CSM vine la scurt timp după cel al președinților tribunalelor din România și cel al magistraților Curților de Apel.

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