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Politica· 1 min citire
Culisele Statului Paralel, ediție explozivă în această seară, de la ora 21:00. Laurențiu Botin dezvăluie manevrele făcute în secret de sistem
Culisele Statului Paralel, ediție explozivă în această seară, de la ora 21:00. Laurențiu Botin dezvăluie manevrele făcute în secret de sistem
Până aici! Românii s-au săturat de batjocura Guvernului condus de Bolojan!
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