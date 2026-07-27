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Politica· 2 min citire
Guvernul demis, amenințat cu un val de procese. PSD analizează o plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan
Publicat27 iul. 2026, 12:25
SursăRealitatea.net
Guvernul demis riscă să se confrunte cu mai multe acțiuni în instanță, pe fondul deciziilor luate în perioada de interimat. PSD urmează să hotărască dacă depune o plângere penală împotriva premierului demis, Ilie Bolojan, acuzat că și-ar fi depășit atribuțiile prin adoptarea unor proiecte legate de PNRR, conform Realitatea PLUS.
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