Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Aviației Române: „Forțele Aeriene reprezintă un pilon strategic al securității naționale”

Cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV), a transmis un mesaj de felicitare tuturor aviatorilor militari și civili, veteranilor și personalului din domeniu, subliniind rolul esențial al Forțelor Aeriene în apărarea spațiului aerian al României și pledând pentru continuarea investițiilor în modernizarea capacităților de apărare și în susținerea militarilor care servesc țara.

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