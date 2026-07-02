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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan neagă orice implicare în scandalul „azilului groazei” din Bihor: „Nu am știut nimic”
Ilie Bolojan, a avut o reacție vehementă în cadrul unei conferințe de presă, respingând ferm acuzațiile de complicitate sau neglijență în cazul „azilului groazei” descoperit în județ. Oficialul a declarat public că nu a avut nicio informație despre abuzurile din centrul de cazare, în ciuda presiunii publice și a solicitărilor repetate de clarificare a modului în care instituțiile din subordine au gestionat situația.
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